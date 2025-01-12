Резерви Зімбабве зросли до 533 мільйонів доларів

Золотовалютні резерви Зімбабве, що підтримують ZiG, зросли до $533 млн. станом на 9 січня, завдяки рекордному торішньому видобутку золота.

Про це повідомляє газета Sunday Mail з посиланням на голову центрального банку Джона Мушайаванху, передає Bloomberg.

ZiG, скорочення від Zimbabwe Gold, шоста спроба Зімбабве створити стабільну валюту з 2009 року, підтримується золотом, дорогоцінними металами та іноземною валютою, що зберігаються в центральному банку.

Збільшення видобутку золота було життєво важливим для центрального банку для нарощування резервів за рахунок роялті та валютних надходжень від експорту.

Видобуток золота підскочив на 20% до рекордних 36 тонн у 2024 році порівняно з попереднім роком, а цільовий показник на цей рік становить 40 тонн.

"Зростання видобутку золота призвело до збільшення золотих запасів, необхідних для підтримки і покриття ZiG", - заявив губернатор Резервного банку Зімбабве Мушайаванху в інтерв'ю державному виданню.

Наразі у сховищах центрального банку зберігається 2,67 тонни золота вартістю близько 228 мільйонів доларів, додав губернатор.

Тим не менш, місцевий торговий орган попередив минулого тижня, що волатильність обмінного курсу залишається ризиком для бізнесу, і заявив, що очікує від центрального банку більших зусиль для зміцнення довіри до ZiG.