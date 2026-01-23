Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

Real Madrid втретє поспіль очолив рейтинг найбільш дохідних футбольних клубів світу

Олексій Павлиш — 23 січня, 14:40
Real Madrid втретє поспіль очолив рейтинг найбільш дохідних футбольних клубів світу
Getty Images

20 найприбутковіших клубів світового футболу за підсумками сезону 2024/2025 заробили рекордні 12,4 млрд євро – це на 11% більше, ніж сезоном раніше.

Про це йдеться у новому дослідженні Football Money League 2026 від Deloitte.

До рекордного рівня зросли всі три основні джерела доходів – комерція, матчдей та телеправа.

Втретє поспіль першим у рейтингу Football Money League від Deloitte є іспанський клуб Real Madrid (майже 1,2 млрд євро доходів). Далі йде Barcelona (975 млн євро), замикає топ-3 німецький Bayern Munich (861 млн євро).

Переможець Ліги чемпіонів сезону 2024/2025 Paris Saint-Germain (Франція) йде у рейтингу четвертим (837 млн євро), а чемпіон Англійської прем'єр-ліги (АПЛ) Liverpool замикає першу п'ятірку (836 млн євро).

У Deloitte підкреслюють: комерційні доходи (5,3 млрд євро) третій рік поспіль залишаються найбільшим джерелом доходів клубів Money League – на них припало 43% від загальних доходів.

Аналітики пов'язують це зі зміною бізнес-моделей – стадіони все частіше працюють як багатофункціональні простори поза матчами, зростають спонсорські контракти і роздрібні продажі.

Водночас доходи від матчів продовжують зростати найшвидше – на 16% порівняно з попереднім сезоном. Загалом вони принесли клубам Money League 2,4 млрд євро (або 19% від загального доходу).

"Покращення фан-досвіду, преміальні сервіси та впровадження моделі продажу VIP-місць (Personal Seat Licenses) стали ключовими факторами цього росту", – пояснили в Deloitte.

У той же час доходи від телетрансляцій зросли на 10% – вони сформували 38% загальної виручки.

"Це зростання було зумовлене насамперед розширенням Клубного чемпіонату світу FIFA-2025 – 10 клубів з рейтингу Money League взяли участь у турнірі, що призвело до зростання їх доходів від телетрансляцій на 17%.

Крім того, розширення трьох основних чоловічих клубних змагань UEFA також сприяло зростанню доходів від телеправ", – йдеться у дослідженні.

Відзначаючи перше місце Real Madrid, аналітики звертають увагу на зростання комерційного доходу на 23% завдяки покращенню продажів сувенірної продукції та новим комерційним партнерам.

Водночас Barcelona повернулась до топ-3 рейтингу Money League вперше із сезону 2019/2020. Клуб повідомив про зростання доходів на 27% порівняно з сезоном 2023/24, що було зумовлено переважно впровадженням PSL у поєднанні з реконструкцією стадіону.

При цьому, підкреслюють в Deloitte, спортивні результати залишаються важливим фактором, який впливає на місце клубів у рейтингу. Так, Liverpool після повернення до Ліги чемпіонів та перемоги в АПЛ піднявся на п'яте місце Money League.

А Manchester City (829 млн євро), навпаки, опустився на чотири позиції і посів шосте місце через гірший результат в АПЛ та більш ранній виліт із ЛЧ. Натомість Manchester United опустився з четвертого на восьме місце рейтингу. Доходи клубу від телетрансляцій впали з 258 млн євро до 206 млн євро – насамперед через відсутність виступів у ЛЧ та 15-те місце в АПЛ.

Читайте також: "Цей турнір – найгірша ідея у футболі". Чому провалився Клубний чемпіонат світу

футбол спорт бізнес доходи

бізнес

Real Madrid втретє поспіль очолив рейтинг найбільш дохідних футбольних клубів світу
Податкова на чверть скоротила кількість фактичних перевірок безнесу
YouControl дослідив, який бізнес має родина Тимошенко

Останні новини