Real Madrid втретє поспіль очолив рейтинг найбільш дохідних футбольних клубів світу

20 найприбутковіших клубів світового футболу за підсумками сезону 2024/2025 заробили рекордні 12,4 млрд євро – це на 11% більше, ніж сезоном раніше.

Про це йдеться у новому дослідженні Football Money League 2026 від Deloitte.

До рекордного рівня зросли всі три основні джерела доходів – комерція, матчдей та телеправа.

Втретє поспіль першим у рейтингу Football Money League від Deloitte є іспанський клуб Real Madrid (майже 1,2 млрд євро доходів). Далі йде Barcelona (975 млн євро), замикає топ-3 німецький Bayern Munich (861 млн євро).

Переможець Ліги чемпіонів сезону 2024/2025 Paris Saint-Germain (Франція) йде у рейтингу четвертим (837 млн євро), а чемпіон Англійської прем'єр-ліги (АПЛ) Liverpool замикає першу п'ятірку (836 млн євро).

У Deloitte підкреслюють: комерційні доходи (5,3 млрд євро) третій рік поспіль залишаються найбільшим джерелом доходів клубів Money League – на них припало 43% від загальних доходів.

Аналітики пов'язують це зі зміною бізнес-моделей – стадіони все частіше працюють як багатофункціональні простори поза матчами, зростають спонсорські контракти і роздрібні продажі.

Водночас доходи від матчів продовжують зростати найшвидше – на 16% порівняно з попереднім сезоном. Загалом вони принесли клубам Money League 2,4 млрд євро (або 19% від загального доходу).

"Покращення фан-досвіду, преміальні сервіси та впровадження моделі продажу VIP-місць (Personal Seat Licenses) стали ключовими факторами цього росту", – пояснили в Deloitte.

У той же час доходи від телетрансляцій зросли на 10% – вони сформували 38% загальної виручки.

"Це зростання було зумовлене насамперед розширенням Клубного чемпіонату світу FIFA-2025 – 10 клубів з рейтингу Money League взяли участь у турнірі, що призвело до зростання їх доходів від телетрансляцій на 17%.

Крім того, розширення трьох основних чоловічих клубних змагань UEFA також сприяло зростанню доходів від телеправ", – йдеться у дослідженні.

Відзначаючи перше місце Real Madrid, аналітики звертають увагу на зростання комерційного доходу на 23% завдяки покращенню продажів сувенірної продукції та новим комерційним партнерам.

Водночас Barcelona повернулась до топ-3 рейтингу Money League вперше із сезону 2019/2020. Клуб повідомив про зростання доходів на 27% порівняно з сезоном 2023/24, що було зумовлено переважно впровадженням PSL у поєднанні з реконструкцією стадіону.

При цьому, підкреслюють в Deloitte, спортивні результати залишаються важливим фактором, який впливає на місце клубів у рейтингу. Так, Liverpool після повернення до Ліги чемпіонів та перемоги в АПЛ піднявся на п'яте місце Money League.

А Manchester City (829 млн євро), навпаки, опустився на чотири позиції і посів шосте місце через гірший результат в АПЛ та більш ранній виліт із ЛЧ. Натомість Manchester United опустився з четвертого на восьме місце рейтингу. Доходи клубу від телетрансляцій впали з 258 млн євро до 206 млн євро – насамперед через відсутність виступів у ЛЧ та 15-те місце в АПЛ.

