Розробник Claude прогнозує до $200 мільярдів виручки у 2028 році перед IPO

Американська ШІ-компанія Anthropic, розробник чатбота Claude, прогнозує виручку на рівні $190–200 млрд у 2028 році – більш ніж учетверо вище за нинішній річний темп бізнесу компанії у $47 млрд.

Про це пише Reuters із посиланням на два джерела, обізнані з фінансовими показниками Anthropic.

За словами чотирьох співрозмовників агентства, банкіри та інвестори перед IPO оцінюють Anthropic за мультиплікатором вартості компанії до майбутньої виручки. При цьому вони орієнтуються на показники через два роки, що менш типово навіть для швидкозростаючих технологічних компаній.

Такий підхід пов'язаний із темпами зростання Anthropic та великими витратами на графічні процесори, обчислювальні потужності, навчання моделей і персонал. Інвестори розраховують, що в міру масштабування бізнесу виручка зростатиме швидше за витрати, а маржинальність компанії покращуватиметься.

Наприкінці 2025 року річний темп виручки Anthropic становив близько $9 млрд, а до травня 2026 року перевищив $47 млрд. На другий квартал компанія прогнозувала щонайменше $10,9 млрд виручки та перший квартальний операційний прибуток у $559 млн.

Для визначення можливої оцінки Anthropic інвестори розглядають, зокрема, Palantir, Cloudflare та SpaceX. За даними LSEG, Palantir торгується приблизно за 53 прогнозні річні виручки, а SpaceX і Cloudflare – приблизно за 41,6.

Anthropic не відповіла Reuters на запит про коментар. Компанія готується до IPO, яке може стати одним із найбільших розміщень в історії.

Нагадаємо:

На початку червня Anthropic конфіденційно подала документи на IPO у США. Компанія приєдналася до хвилі великих технологічних компаній, які готувалися до виходу на біржу.

13 серпня ЕП писала, що Anthropic може вийти на біржу з оцінкою близько $2 трлн.