Тайвань готовий посилити контроль санкцій проти Росії у відповідь на критику Зеленського

Президент Тайваню Лай Чін-те заявив, що готовий говорити з президентом України Володимиром Зеленським для посилення боротьби з обходом санкцій проти РФ через треті країни.

Про це президент Тайваню повідомив на своїй сторінці в X.

Він опублікував цю заяву у відповідь на промову Зеленського на Світовому економічному форумі в Давосі 22 січня. Там Зеленський розповів, що Росія обходить санкції та отримує з Європи, США і Тайваню компоненти до ракет і дронів, якими потім атакує Україну.

Як пише Reuters, Тайвань запровадив санкції проти Росії ще у 2022 році, щоб запобігти використанню високотехнологічних компонентів у військових цілях.

Taiwan has long worked with global partners to staunchly support Ukraine through humanitarian aid & coordinated sanctions. We welcome further exchanges of information with President @ZelenskyyUa to further clamp down on illegal 3rd country transshipment & concealed end-use. 1/2 pic.twitter.com/m2noW4nURO — 賴清德Lai Ching-te (@ChingteLai) January 23, 2026

"Ми залишаємося чіткими: будь-яка допомога агресору або порушення міжнародних ембарго та правил експортного контролю є неприйнятними", – йдеться в ще одному повідомленні президента Тайваню.

Україна не визнає Тайвань як незалежну державу і не має офіційного представництва, підтримуючи політику "одного Китаю".

Нагадаємо:

На форумі в Давосі Зеленський заявив, що чекає від Європи кроків щодо боротьби з російським "тіньовим флотом", а також посилення санкцій.

Також він зазначив, що "дешевше" не дати РФ виробляти ракети, ніж рятувати енергосистему України.