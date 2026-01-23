Тайвань готовий посилити контроль санкцій проти Росії у відповідь на критику Зеленського
Президент Тайваню Лай Чін-те заявив, що готовий говорити з президентом України Володимиром Зеленським для посилення боротьби з обходом санкцій проти РФ через треті країни.
Про це президент Тайваню повідомив на своїй сторінці в X.
Він опублікував цю заяву у відповідь на промову Зеленського на Світовому економічному форумі в Давосі 22 січня. Там Зеленський розповів, що Росія обходить санкції та отримує з Європи, США і Тайваню компоненти до ракет і дронів, якими потім атакує Україну.
Як пише Reuters, Тайвань запровадив санкції проти Росії ще у 2022 році, щоб запобігти використанню високотехнологічних компонентів у військових цілях.
"Ми залишаємося чіткими: будь-яка допомога агресору або порушення міжнародних ембарго та правил експортного контролю є неприйнятними", – йдеться в ще одному повідомленні президента Тайваню.
Україна не визнає Тайвань як незалежну державу і не має офіційного представництва, підтримуючи політику "одного Китаю".
Нагадаємо:
На форумі в Давосі Зеленський заявив, що чекає від Європи кроків щодо боротьби з російським "тіньовим флотом", а також посилення санкцій.
Також він зазначив, що "дешевше" не дати РФ виробляти ракети, ніж рятувати енергосистему України.