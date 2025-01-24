"Реал Мадрид" встановив рекорд у понад мільярд євро річного доходу

"Реал" заробив 1,05 млрд євро за минулий сезон і знову став лідером рейтингу клубів із найбільшими прибутками.

Про це йдеться з дослідження Football Money League 2025 від Deloitte.

Завдяки завершенню реконструкції стадіону "Бернабеу" доходи від матчів подвоїлися до 248 млн євро у 2023/24 році. Клуб також повідомив про 19% зростання комерційних доходів (з 403 млн євро до 482 млн євро) завдяки збільшенню кількості сувенірної продукції та новому спонсорству гетрів.

Мадридський "Реал", 15-разовий чемпіон Європи з футболу, прагне провести масштабну корпоративну реорганізацію, яка передасть право власності членам клубу, що фактично відкриє двері для сторонніх інвесторів, пише Bloomberg.

Згідно з цією пропозицією, члени клубу стануть "справжніми власниками клубу", заявив голова правління Флорентіно Перес. "У нас 100 000 членів, і ми можемо розподілити між ними активи, які, на мою думку, коштують понад 10 мільярдів євро (10,5 мільярдів доларів)", - сказав він, додавши, що пропозиція буде винесена на голосування членів клубу.