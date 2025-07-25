Президентка Єврокомісії та Трамп у Шотландії обговорять торгівлю

Європейська правда

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що зустрінеться із президентом США Дональдом Трампом у неділю, 27 липня, у Шотландії.

Про це вона написала у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

У п’ятницю, 25 липня, фон дер Ляєн заявила, що вона та американський лідер домовилися зустрітися у Шотландії у неділю, 27 липня.

За її словами, зустріч буде присвячена обговоренню трансатлантихних торговельних відносин, а також того, як зберегти їх міцними.





Following a good call with @POTUS, we have agreed to meet in Scotland on Sunday to discuss transatlantic trade relations, and how we can keep them strong. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 25, 2025

Як відомо, 25 липня Трамп заявив, що існує 50-відсотковий шанс, або навіть менший, на досягнення торговельної угоди зі стороною ЄС, додавши, що Брюссель "дуже хоче укласти угоду".

Після цього ЗМІ писали, що Європейський Союз і Сполучені Штати можуть досягти рамкової торговельної угоди вже цими вихідними.

Співрозмовники ЗМІ казали, що угода, ймовірно, передбачатиме базове мито у 15% на всі товари з ЄС, що надходитимуть до США, а також, ймовірно, 50% мито на європейську сталь та алюміній.