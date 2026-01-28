Президент Казахстану звинуватив Росію у відмиванні $14 мільярдів через його країну

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що через один із казахстанських банків було виведено близько $14 млрд.

Про це він повідомив на нараді, присвяченій боротьбі з фінансовими злочинами, передає The Moscow Times.

Фінансова організація "прогнала" через себе понад 7 трлн тенге (майже $14 млрд) "з сусідньої країни", сказав Токаєв, недвозначно натякаючи на Росію.

"З точки зору закону, економіки і навіть політики це, на мій погляд, обурливий факт. На жаль, подібних випадків, пов'язаних із шахрайськими фінансовими схемами, як і раніше, чимало", — наголосив президент.

Видання зазначило, що заява пролунала на тлі посилення фінансового контролю у вересні минулого року щодо росіян, які дистанційно оформили банківські картки в Казахстані. Деяким з них повідомили про розслідування, нібито проведені в Казахстані.

За даними ЗМІ, у злочинах можуть бути замішані посередники, які допомагали громадянам Росії отримувати індивідуальні ідентифікаційні номери (ІІН) і відкривати банківські рахунки.

Агентство з регулювання та розвитку фінансового ринку Казахстану раніше повідомляло, що в 2024 році понад 90% власників карток, які використовувалися для відмивання злочинних доходів, були нерезидентами. За рік було зафіксовано 6,2 тис. випадків використання так званих дроп-карт на суму 24 млрд тенге ($47 млн).

