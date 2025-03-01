Прем'єр-міністр В'єтнаму обіцяє швидке ліцензування Starlink Маска

Прем'єр-міністр В'єтнаму Фам Мінь Чінь заявив, що уряд хоче швидко видати ліцензію компанії Ілона Маска Starlink на надання супутникового інтернету в країні за пілотною схемою.

Про це повідомляє Reuters.

У лютому в'єтнамський парламент схвалив тимчасову схему, яка дозволить компаніям супутникового інтернету надавати послуги у В'єтнамі, зберігаючи при цьому повний контроль над своєю місцевою дочірньою компанією - попередню умову, яку поставив Ілон Маск.

Це стало раптовою зміною позиції В'єтнаму щодо власності на супутникових інтернет-провайдерів, оскільки комуністична країна зберігає суворі обмеження на іноземний контроль

Ханой намагається уникнути американських мит на свій стрімко зростаючий експорт, який сприяв рекордному профіциту торгового балансу минулого року, що робить країну Південно-Східної Азії вразливою до взаємних тарифів, якими погрожує президент Дональд Трамп.

Під час зустрічі з майже 40 представниками американського бізнесу в Ханої Чинь також заявив, що В'єтнам вживає заходів для збалансування свого торгівельного профіциту з США, посилаючись на потенційний імпорт літаків, зброї, скрапленого природного газу, сільськогосподарських товарів і фармацевтичної продукції.