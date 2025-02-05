Пожежі в Лос-Анджелесі стали найдорожчою катастрофою США після урагану Катріна

За найвищою оцінкою економістів Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі, збитки від лісових пожеж поступаються лише урагану Катріна, який пронісся над Новим Орлеаном у 2005 році.

Про це пише Bloomberg.

Згідно з новим звітом, економічні збитки від пожеж, що прокотилися округом Лос-Анджелес у січні, становлять від 95 до 164 млрд дол, що потенційно робить пожежі другою за вартістю стихійною катастрофою в історії США.

Пожежі, що спалахнули 7 січня, забрали життя щонайменше 29 людей, обвуглили понад 15 000 гектарів і знищили 16 000 будівель, у тому числі 11 000 сімейних будинків.

Повідомляється, що застраховані збитки оцінюються в 75 млрд дол. Катастрофа зменшить валовий внутрішній продукт Лос-Анджелеса на 4,6 мільярда доларів, або близько 0,5%, у 2025 році.

Нагадаємо:

Компанія KCC, що займається моделюванням ризиків катастроф, оцінює страхові збитки від лісових пожеж у Лос-Анджелесі в розмірі близько 28 мільярдів доларів, що робить їх найдорожчими в історії США.

Збитки та економічні втрати від масштабної лісової пожежі в районі Лос-Анджелеса оцінюють у 52-57 млрд доларів.