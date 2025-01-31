Поставки российского газа в Европу по "Турецкому потоку" рекордно выросли

Поставки российского "Газпрома" в Европу по газопроводу "Турецкий поток" после прекращения транзита через Украину в январе 2025 года достигли исторического максимума, превысив 50 млн кубометров в сутки.

Об этом свидетельствуют предварительные расчеты Reuters, которые базируются на среднесуточных данных экспорта по "Турецкому потоку", передает отраслевое издание enkorr.

После прекращения поставок по газопроводам "Ямал-Европа", "Северный поток" и закрытия маршрута транспортировки российского газа через Украину у "Газпрома" осталась единственная ветка в Европу - через Турцию мощностью 15,75 млрд кубометров в год.

По данным ENTSOG, в январе 2025 года поставки российского газа по "Турецкому потоку" в Европу в суточном исчислении выросли на 26,8%, до 50,6 млн кубометров в сутки с 39,9 млн в январе 2024 года и прибавили 2% по сравнению с предыдущим показателем (49,6 млн кубометров в сутки).

"Газпром", который ранее раскрывал данные об экспорте дважды в месяц, с начала 2023 года прекратил публикацию статистики.

В целом экспорт российской компании в Европу по нитке "Турецкого потока" в январе этого года предварительно составил около 1,57 млрд кубометров против 1,24 млрд кубометров годом ранее, в декабре был на уровне 1,54 млрд кубометров.

Поставки в Европу в 2024 году, по расчетам Reuters, выросли на 13%, до около 32 млрд кубометров газа с 28,3 млрд кубометров годом ранее. На пике экспорта "Газпрома" в 2018-2019 годах поставки концерна в Европу превышали 175-180 млрд кубометров, занимая более 80% в структуре продаж газа в дальнее зарубежье.

Напомним:

Энергетическое управление Дании разрешило дочерней компании "Газпрома" провести работы по сохранению газопровода "Северный поток-2" в Балтийском море путем консервации.