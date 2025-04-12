Попри антикризові заходи Маска, федеральні витрати США зросли на $154 млрд – WSJ

Укрвїнська правда

Федеральні витрати США зросли на 154 мільярди доларів у перші місяці президентства Дональда Трампа, незважаючи на активні зусилля Департаменту з ефективності уряду (DOGE), очолюваного Ілоном Маском, зі скорочення державних витрат.

Джерело: The Wall Street Journal

Деталі: Згідно з аналізом WSJ щоденних фінансових звітів Міністерства фінансів США, обсяг федеральних витрат зріс на 154 мільярди доларів порівняно з аналогічним періодом 2024 року, коли президентом був Джо Байден.

WSJ

DOGE раніше повідомляв про зменшення бюджетних видатків на 150 мільярдів доларів, зокрема завдяки скороченню держконтрактів, працівників та припиненню десятків урядових програм. Проте реальні цифри вказують на те, що зростання інших витрат переважило ці скорочення.

Як зазначає WSJ, що підвищення податкових надходжень і митних зборів не здатне покрити збільшення витрат. У результаті баланс федерального бюджету залишається під тиском, а загальний фінансовий ефект заходів економії поки не відчутний.