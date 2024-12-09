Поляки хочуть захистити свій ринок від імпорту цементу з України

Польські виробники цементу вимагають захистити внутрішній ринок від імпорту цементу з України.

Про це пише Puls Biznesu, передає LIGA.net.

З 2019 по 2023 рік постачання українського цементу до Польщі зросли на понад 1500%.

У 2020 році вони становили лише 32 000 тонн, у 2021 – зросли до 52 600 тонн, у 2022 – до 101 700 тонн, у 2023 – до 340 000 тонн. Цього року очікується, що імпорт сягне значно більше ніж 500 0000 тонн, а наступного може бути навіть 1,5 млн тонн, сказав голова Асоціації виробників цементу Польщі Збіґнєв Пільх.

До війни Україна використовувала 12 млн тонн цементу щороку, але зараз використання впало до 4 млн тонн. Надлишок експортується переважно до Польщі.

Основним постачальником цементу на польський ринок є Івано-Франківськцемент – найбільший в Україні виробник. Видання вказує, що підприємство зараз розширюється, його кінцева виробнича потужність має досягти 4 млн тонн на рік.

Представники польського цементного сектору бачать у цьому загрозу.

"Неконтрольоване надходження цементу з України є недобросовісною конкуренцією, оскільки його виробники не несуть витрат на кліматичну політику Євросоюзу, на відміну від нашої. Тому ми не можемо конкурувати з українським імпортом. У такій ситуації існування, наприклад, цементного заводу в Хелмі, що за 25 км від кордону з Україною, не буде виправданим. У результаті щонайменше 1300 осіб втратять роботу", – сказав Пільх.

Асоціація вимагає квотувати імпорт цементу з України.

"Наша вимога – обмежити безмитний імпорт на середньому рівні останніх трьох років. Якщо ми цього не зробимо, то незабаром доведеться закрити цементні заводи", – сказав Пільх.

Він вважає, що це питання має стати предметом обговорень під час перегляду торгової угоди між Україною і ЄС у 2025 році.

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