Польща знизить податки на пальне у понад два рази

Польща значно знизить податки на пальне, встановить верхню межу цін на заправках і, можливо, запровадить податок на надприбутки енергетичних компаній.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска.

ПДВ на пальне знизиться з 23% до 8%, а акциз скоротиться до мінімального в ЄС рівня – 0,29 крон (4,9 грн) на літр бензину та 0,28 крон (4,7 грн) на літр дизелю. Зараз податки та акциз становлять близько 40% від роздрібної ціни пального на заправках.

Внаслідок цього акції польської державної нафтопереробної компанії Orlen впали на понад 6%.

Туск заявляє, що це повинно допомогти знизити ціни на всі види палива на 1,2 злотого за літр ще до Великодня.

Також польський прем'єр зазначив, що країна вживатиме заходів, щоб дешевшим польським пальним не користувалися водії з інших країн ЄС. Для цього уряд країни розгляне систему, як у Словаччині, де автомобілі з іноземними номерними знаками платять на заправках більше, ніж місцеві машини.

"Ми не вагатимемося використовувати такі інструменти, якщо це буде необхідно. Ми будемо спостерігати за ситуацією протягом цих кількох днів, щоб зрозуміти, чи вимагає масштаб таких дій", – сказав Туск.

20 березня в Україні запрацював кешбек на пальне. За програмою можна отримати кешбек у 15% на дизель, 10% на бензин та 5% на автогаз. Максимальна сума кешбеку – до 1000 грн на людину на місяць, а програма працюватиме до 1 травня.

Раніше повідомлялося, що українці зареєстрували на території Польщі 90 тис. ФОП та 20 тис. акціонерних товариств.