У Північній Кореї декілька годин не працював інтернет

У суботу в Північній Кореї стався масштабний збій в роботі Інтернету, який тривав кілька годин, що призвело до відключення урядових вебсайтів та офіційних новинних служб в Інтернеті.

Про це повідомляє Reuters.

Причини збою не з'ясовані, але, ймовірно, вони були внутрішні, а не наслідком кібератака. Збій торкнувся з'єднання через Китай і Росію, заявили дослідники, які стежать за інтернетом і технологічною інфраструктурою Північної Кореї.

У суботу були недоступні веб-сайти основних офіційних інформаційних служб Північної Кореї, її Міністерства закордонних справ і національної авіакомпанії Air Koryo, але близько полудня вони почали поступово відновлюватися.

Північна Корея має одну з найсуворіше контрольованих інтернет-систем у світі. Широка громадськість має доступ лише до внутрішньої мережі, створеної урядом, яка не підключена до ширшої глобальної мережі.

Лише небагатьом елітарним представникам уряду та керівництва дозволено відкритий доступ до інтернету, а урядові та новинні веб-сайти часто слугують пропагандою для зовнішньої аудиторії.

У попередні роки Північна Корея зазнавала великих перебоїв в інтернеті, які, як підозрюють, були спричинені кібератаками.

Країна має елітні команди хакерів, включаючи групу під назвою Lazarus, яку керує урядовий розвідувальний апарат і яку звинувачують в атаках на іноземні установи та компанії, а останнім часом — у крадіжці та відмиванні криптовалют.

Північна Корея заперечує свою причетність до хакерських атак, крадіжок криптовалют та інших кіберзлочинів.