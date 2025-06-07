В Северной Корее несколько часов не работал интернет
В субботу в Северной Корее произошел масштабный сбой в работе Интернета, который длился несколько часов, что привело к отключению правительственных веб-сайтов и официальных новостных служб в Интернете.
Об этом сообщает Reuters.
Причины сбоя не выяснены, но, вероятно, они были внутренние, а не следствием кибератаки. Сбой затронул соединения через Китай и Россию, заявили исследователи, которые следят за интернетом и технологической инфраструктурой Северной Кореи.
В субботу были недоступны веб-сайты основных официальных информационных служб Северной Кореи, ее Министерства иностранных дел и национальной авиакомпании Air Koryo, но около полудня они начали постепенно восстанавливаться.
Северная Корея имеет одну из самых строго контролируемых интернет-систем в мире. Широкая общественность имеет доступ только к внутренней сети, созданной правительством, которая не подключена к более широкой глобальной сети.
Лишь немногим элитарным представителям правительства и руководства разрешен открытый доступ к интернету, а правительственные и новостные веб-сайты часто служат пропагандой для внешней аудитории.
В предыдущие годы Северная Корея испытывала большие перебои в интернете, которые, как подозревают, были вызваны кибератаками.
Страна имеет элитные команды хакеров, включая группу под названием Lazarus, которой руководит правительственный разведывательный аппарат и которую обвиняют в атаках на иностранные учреждения и компании, а в последнее время - в краже и отмывании криптовалют.
Северная Корея отрицает свою причастность к хакерским атакам, кражам криптовалют и другим киберпреступлениям.