Американські акції подорожчали на тлі заяв про можливе відкриття Ормузу – ЗМІ

Вартість американських акцій та криптовалют зросла: "поповнення" склало 700 мільярдів доларів за 15 хвилин після повідомлення про те, що США та Іран розглядають можливість укладення угоди про відновлення роботи Ормузької протоки.

Про це повідомив Bloomberg.

"За останні 15 хвилин американські акції, метали та криптовалюти поповнилися на 700 мільярдів доларів після того, як агентство Reuters повідомило, що США та Іран розглядають можливість укладення угоди про відновлення роботи Ормузької протоки", – говориться у повідомленні у Телеграм.

Високопоставлений іранський чиновник повідомив Reuters, що найвірогіднішим способом виходу з глухого кута є поетапна угода, за якою Іран дозволить судноплавство через Ормузську протоку в обмін на скасування США економічної блокади та можливий доступ Тегерана до заморожених активів.

Нагадаємо:

Іран запропонував знову відкрити Ормузьку протоку протягом семи днів, якщо США послаблять військовий тиск і скасують блокаду іранських портів, що створює потенційну можливість для відновлення дипломатичних відносин між Тегераном і Вашингтоном.

Президент США Дональд Трамп під час виступу на Генасамблеї ООН заявив, що Вашингтон має вибір між угодою з Іраном та "анігіляцією" Ісламської Республіки.