Китай готує угоду для Трампа в надії уникнути мит

Пекін готує першу пропозицію, щоб спробувати запобігти подальшому підвищенню тарифів і технологічним обмеженням з боку адміністрації Трампа.

Про це пише The Wall Street Journal.

Пропозиція, яка обговорюється в Пекіні в рамках підготовки до переговорів, буде зосереджена на відновленні торгівельної угоди, відомої як "Перша фаза", яку Китай підписав зі США на початку 2020 року, але не реалізував.

Зазначається, що Пекін сприйняв 10%-ві мита як спосіб тиску з боку Трампа, але також зазначив, що його перший крок щодо мит не був таким "максимальним тиском", адже Трамп погрожував підвищенням тарифів до 60%.

Інші елементи плану Китаю щодо протидії підвищенню тарифів з боку президента Дональда Трампа включатимуть пропозицію збільшити інвестиції в США і зобов'язання скоротити постачання фентанілу.

Пекін також прагне розглядати ситуацію навколо TikTok як комерційну справу, що означає, що він може дозволити інвесторам китайської материнської компанії ByteDance укласти угоду із зацікавленими американськими учасниками торгів.

Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп підписав три укази про запровадження додаткових мит на товари з Канади, Мексики та Китаю. Це стало першим офіційним рішенням у межах торгівельної війни. Лідери Канади та Мексики пообіцяли відповісти аналогічними заходами.

Китай планує оскаржити нові мита Трампа у Світовій організації торгівлі (СОТ), а також відповісти невизначеними контрзаходами.