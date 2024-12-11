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Парламент Канади затвердив допомогу Україні на понад пів мільярда доларів

Олексій Артемчук — 11 грудня, 12:25
Парламент Канади затвердив допомогу Україні на понад пів мільярда доларів
Getty Images

Парламент Канади затвердив 764 млн канадських доларів (587 млн дол) на військову допомогу Україні.

Про це пише Укрінформ.

Виділені кошти будуть використані на боєприпаси, навчання та інші засоби, необхідні Україні для "для перемоги", зазначив міністр оборони Канади Білл Блер.

Зазначається, що ці кошти є частиною великого бюджетного документа на 21 млрд канадських доларів. Уряд після схвалення цього документу зможе витратити ці гроші на різні цілі, зокрема на національну оборону.

До документа включено 400 млн канадських доларів (близько 307 млн дол) на фінансову допомогу Україні, яка буде виділена зі спеціального рахунку МВФ. Також затверджено 45 млн канадських доларів (близько 35 млн дол) на гуманітарне розмінування та "зміцнення кібернетичної стійкості в Україні".

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