ООН заявила про катастрофічне недофінансування: виділено 17% необхідної суми

Гуманітарне фінансування у світі, що здійснюється через структури Організації об'єднаних націй, впало до критично низького рівня - виділено менш як 17% від необхідної суми в 46 мільярдів доларів для покриття глобальних потреб 2025 року.

Про це заявив у четвер журналістам заступник речника генсека ООН Фархан Гак, посилаючись на дані Управління ООН з координації гуманітарних питань, передає Укрінформ.

"На початку другої половини року гуманітарна фінансова ситуація залишається катастрофічною. Ми отримали менш як 17% від потрібної суми - це тривожне зниження на 40% порівняно з аналогічним періодом минулого року", - розповів він.

За словами Гака, цей дефіцит фінансування є "болісним нагадуванням" про мільйони вразливих людей, які можуть залишитися без їжі та базової допомоги.

Заступник речника підкреслив, що в червні, у відповідь на найбільші скорочення фінансування в історії міжнародної гуманітарної системи, ООН оголосила про гіперпріоритетний глобальний заклик до донорів - з метою підтримати 114 мільйонів осіб, які потребують допомоги.

Нагадаємо:

Цього року ООН неодноразово зверталася до міжнародної спільноти з закликами терміново збільшити фінансування гуманітарних програм, особливо в зонах конфліктів та природних катастроф, зокрема для потреб України.