Провідний світовий перевізник не спішить відновлювати транзит через Ормузьку протоку

Один за найбільших морських перевізників не спішить відновлювати транзит через Ормуз

Компанія Maersk, один з найбільших у світі перевізників контейнерів морем, заявила, що двотижневе перемир'я, про яке домовилися США та Іран, може відкрити певні можливості для суден у Ормузькій протоці, але поки що не забезпечує достатньої безпеки для відновлення нормальної діяльності.

Про це повідомляє Reuters.

"На даний момент ми дотримуємося обережного підходу і не вносимо жодних змін у конкретні послуги", – зазначила данська судноплавна група у заяві для Reuters.

Maersk минулого місяця призупинила прийом замовлень на перевезення вантажів до багатьох портів у регіоні Перської затоки та запровадила надзвичайні надбавки за бункерне паливо по всьому світу, щоб компенсувати зростання витрат на паливо.

"Будь-яке рішення про транзит через Ормузьку протоку буде ґрунтуватися на постійній оцінці ризиків, ретельному моніторингу ситуації з безпекою та наявних рекомендаціях відповідних органів та партнерів", — йдеться в повідомленні Maersk.

Компанія використовувала систему "сухопутного мосту" через порти в Джидді (Саудівська Аравія), Салалі та Сохарі (Оман) та Хор-Факкані (Об'єднані Арабські Емірати) для прийому вантажів перед їх транспортуванням суходолом до пунктів призначення в регіоні Перської затоки.

Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп заявив, що погодився призупинити бомбардування та атаку на Іран протягом двох тижнів, якщо країна погодиться повністю відкрити Ормузьку протоку.

Згодом Ізраїль також приєднався до двотижневого перемир'я з Іраном, яке раніше оголосив президент США Дональд Трамп.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що Іран припинить військові дії та забезпечить безпечний прохід через Ормузьку протоку протягом двох тижнів, якщо напади на країну зупиняться.