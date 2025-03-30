Премʼєр Саксонії від ХДС заявив, що санкції шкодять ЄС більше, аніж Росії
Прем'єр-міністр Саксонії від Християнсько-демократичного союзу поставив під сумнів санкції проти Росії, він допустив їх зняття.
Про це повідомляє Financial times.
Міхаель Кречмер, прем'єр-міністр ХДС у східнонімецькій землі Саксонія. Кречмер заявив, що наполягання лідерів Німеччини та Європи на збереженні каральних заходів проти Москви "повністю застаріло і зовсім не вписується в те, що зараз роблять американці".
"Коли ви усвідомлюєте, що послаблюєте себе більше, ніж свого опонента, тоді ви повинні подумати, чи все це правильно.
Повинна бути постійна дискусія про те, які з цих санкцій можуть бути більш шкідливими для нас, ніж для Росії", - сказав він
Кречмер також є давнім противником постачання зброї для України.
Як повідомляє FT, це створює проблему для лідера ХДС-ХСС Фрідріха Мерца, який майже напевно стане наступним канцлером Німеччини, а також для його ймовірних партнерів по коаліції в СДПН у той час, коли він намагається позиціонувати себе як сильного партнера для України та Європи.
Німецька партія "Зелені", яка активно підтримує Київ, у неділю закликала Мерца притиснути "друзів Путіна" у своїй партії.
Парламентський співголова партії Брітта Гассельманн заявила, що вона обурена висловлюваннями Кречмера, і закликала лідера ХДС взяти під контроль тих, хто намагається відродити «московський зв'язок» Німеччини.
Нагадаємо:
Колишній агент та близький соратник російського диктатора Путіна Маттіас Варніг розробляє проєкт перезапуску російського газопроводу "Північний потік-2" до Європи.