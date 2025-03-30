Прем'єр-міністр Саксонії від Християнсько-демократичного союзу поставив під сумнів санкції проти Росії, він допустив їх зняття.

Про це повідомляє Financial times.

Міхаель Кречмер, прем'єр-міністр ХДС у східнонімецькій землі Саксонія. Кречмер заявив, що наполягання лідерів Німеччини та Європи на збереженні каральних заходів проти Москви "повністю застаріло і зовсім не вписується в те, що зараз роблять американці".

"Коли ви усвідомлюєте, що послаблюєте себе більше, ніж свого опонента, тоді ви повинні подумати, чи все це правильно.

Повинна бути постійна дискусія про те, які з цих санкцій можуть бути більш шкідливими для нас, ніж для Росії", - сказав він

Кречмер також є давнім противником постачання зброї для України.

Як повідомляє FT, це створює проблему для лідера ХДС-ХСС Фрідріха Мерца, який майже напевно стане наступним канцлером Німеччини, а також для його ймовірних партнерів по коаліції в СДПН у той час, коли він намагається позиціонувати себе як сильного партнера для України та Європи.

Німецька партія "Зелені", яка активно підтримує Київ, у неділю закликала Мерца притиснути "друзів Путіна" у своїй партії.

Парламентський співголова партії Брітта Гассельманн заявила, що вона обурена висловлюваннями Кречмера, і закликала лідера ХДС взяти під контроль тих, хто намагається відродити «московський зв'язок» Німеччини.

Нагадаємо:

Колишній агент та близький соратник російського диктатора Путіна Маттіас Варніг розробляє проєкт перезапуску російського газопроводу "Північний потік-2" до Європи.