ОПЕК+ готує третє підвищення квот на нафту після закриття Ормузу

ОПЕК+ у неділю, як очікується, погодить помірне підвищення квот на видобуток нафти, повідомили джерела, але це збільшення залишатиметься переважно формальним доти, доки війна між США та Іраном і далі порушуватиме постачання нафти з Перської затоки.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Сім країн OPEC+ принципово домовилися підвищити цільові показники видобутку нафти в червні приблизно на 188 тисяч барелів на добу. Це стане третім поспіль щомісячним підвищенням, сказали джерела.

Цей крок має показати, що група готова нарощувати постачання, щойно війна завершиться. За словами джерел, OPEC+ також продовжує реалізовувати плани з підвищення квот попри вихід Об'єднаних Арабських Еміратів із групи цього тижня.

Сім учасників, які мають зустрітися в неділю, — це Саудівська Аравія, Ірак, Кувейт, Алжир, Казахстан, Росія та Оман. Після виходу ОАЕ OPEC+ налічує 21 країну, включно з Іраном, але останніми роками лише ці сім держав і ОАЕ брали участь у щомісячних рішеннях щодо видобутку.

Війна з Іраном, яка почалася 28 лютого, і подальше закриття Ормузької протоки різко обмежили експорт країн OPEC+ — Саудівської Аравії, Іраку, Кувейту, а також ОАЕ. До початку конфлікту саме ці виробники були єдиними в групі, хто мав можливість нарощувати видобуток.

Підвищення квот залишатиметься здебільшого символічним, доки судноплавство через Ормузьку протоку не відновиться. І навіть після цього, за словами керівників нафтових компаній із країн затоки та глобальних трейдерів, на нормалізацію потоків знадобляться тижні, а можливо, й місяці.

Нагадаємо:

Об'єднані Арабські Емірати вийдуть з Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) та ОПЕК+ 1 травня 2026 року.

Ангола, яка входить до двадцятки найбільших країн з видобутку нафти, вийшла з ОПЕК у грудні 2023 року.