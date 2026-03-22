Світ на порозі газового колапсу через зупинку поставок із затоки

Країни по всьому світу наближаються до критичної межі, оскільки потік скрапленого природного газу з Перської затоки фактично обірветься протягом наступних 10 днів, коли кілька останніх танкерів із регіону прибудуть до місць призначення.

Про це повідомляє агентство Financial

Катар, який виробляє п'яту частину світового скрапленого природного газу, був змушений зупинити експорт після того, як Іран заблокував Ормузьку протоку на вході до затоки в перші дні конфлікту.

Відтоді величезної шкоди зазнав і його гігантський завод скрапленого природного газу в Рас-Лаффані, який цього тижня атакували іранські ракети, що спричинило різке зростання цін на газ в Азії та Європі.

Однак багато газовозів, які завантажилися в Катарі та Об'єднаних Арабських Еміратах, ще до початку війни вже були в дорозі до пунктів призначення, свідчить аналіз незалежного суднового брокера Affinity.

Це означає, що деякі покупці лише тепер починають відчувати наслідки втрати постачання.

Країнам, які залежать від імпорту для забезпечення своїх економік енергією, доведеться платити надзвичайно високі ціни, щоб конкурувати за поставки скрапленого природного газу зі США та інших джерел, переходити на інші види палива або змушувати домогосподарства й бізнес скорочувати споживання.

Багато бідних на нафту й газ країн Азії вже запровадили заходи для уникнення дефіциту, зокрема чотириденний робочий тиждень.

За даними відстеження суден, до Азії, яка купує майже 90 відсотків виробництва регіону, ще має прибути лише одна партія скрапленого природного газу з Перської затоки. До Європи ще мають надійти шість поставок.

Європейські ціни на природний газ різко зросли після того, як іранські ракетні удари завдали шкоди найбільшому у світі експортному заводу зі скрапленого природного газу.