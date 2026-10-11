Nvidia веде переговори щодо придбання Reflection AI

Компанія Nvidia веде переговори щодо збільшення інвестицій у стартап з відкритим кодом Reflection AI або його придбання.

Про це повідомила Financial Times з посиланням на джерела.

Переговори перебувають на початковій стадії, і угода може набути кількох форм, зокрема так званої угоди "acqui-hire", за якою Nvidia найме персонал і отримає ліцензію на технологію, а не здійснюватиме повне поглинання, що, ймовірно, дозволить уникнути тривалої регуляторної перевірки, зазначає видання.

Згідно з повідомленням, яке посилається на кількох осіб, обізнаних у цій справі, угода може бути укладена вже найближчими тижнями, хоча також зазначається, що переговори все ще можуть зірватися.

Як повідомляє FT, Nvidia вже є основним фінансовим спонсором та стратегічним інвестором Reflection AI, вклавши в цей стартап 800 мільйонів доларів.

Заснована у 2024 році колишніми дослідниками DeepMind Мішею Ласкіним та Іоаннісом Антоноглу, компанія Reflection розробляє інструменти для автоматизації розробки програмного забезпечення — це один із швидкозростаючих напрямків застосування штучного інтелекту.

Генеральний директор Reflection Ласкін у квітні повідомив CNBC, що стартап, який підтримує Nvidia, залучає новий капітал за оцінкою до фінансування у розмірі 25 мільярдів доларів.

У понеділок компанія презентувала свою першу модель з відкритою вагою — Beam — прагнучи конкурувати у сфері кодування та виконання агентських завдань з дешевшими китайськими моделями, такими як DeepSeek та Kimi.

Нагадаємо:

Шестимісячний стартап Nuvacore, що займається розробкою мікрочипів і ще не має готового продукту, залучає сотні мільйонів доларів з оцінкою компанії приблизно в 2,5 млрд доларів для розробки нового центрального процесора, призначеного для центрів обробки даних.