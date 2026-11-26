Nvidia доручила виробничим партнерам зупинити постачання серверів із її чипами до Малайзії, Сінгапуру, Таїланду та Індонезії після посилення експортного контролю США.

Про це пише Financial Times.

За їхніми словами, партнери Nvidia, зокрема Dell та Supermicro, які встановлюють її чипи у сервери, повідомили покупцям у цих країнах, що компанія не дозволяє відвантажувати замовлення.

Наразі невідомо, як довго триватиме зупинка. Nvidia та її партнери з'ясовують, як виконувати нові американські правила.

Ці чотири країни стали популярними майданчиками для китайських розробників штучного інтелекту, які шукають доступ до передових чипів Nvidia. Оскільки їхній експорт до Китаю обмежений, компанії орендують обчислювальні потужності у закордонних хмарних провайдерів.

Минулого тижня Міністерство торгівлі США запровадило правила, покликані перекрити цей шлях. Хмарним провайдерам дали 90 днів для отримання ліцензії: вони мають довести, що серед кінцевих користувачів немає компаній, які підпадають під обмеження.

Водночас учасники ринку скаржаться на відсутність зрозумілих інструкцій. Один із керівників хмарного провайдера розповів FT, що компанії не знають, як подати заявку на ліцензію, хоча відлік 90 днів уже почався.

Регіон має велике значення для бізнесу Nvidia. У 2025 році компанія відобразила через сінгапурський підрозділ 104 млрд дол. виторгу — на 72% більше, ніж роком раніше. Водночас через нього обліковують і частину продажів на Тайвані та в Китаї.

Нагадаємо:

19 листопада стало відомо, що TSMC та Samsung призупинили постачання окремих чипів китайським клієнтам через нові вимоги експортного контролю США та необхідність отримати ліцензії.

25 листопада сенатор США Корі Букер зажадав від Nvidia пояснень щодо повернення Дженсена Хуанга на посаду гендиректора. Зокрема, він запросив деталі незалежного розслідування щодо дотримання компанією американських експортних обмежень.