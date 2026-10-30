Новини 30 жовтня: у Києві будують переправу через Дніпро, викрадення $6,4 мільярда з Binance

Про що сьогодні говорили?

Про Binance. З 29 на 30 жовтня найбільша криптовалютна біржа світу, Binance, зазнала кібератаки – з неї викрали 6,3 млрд доларів криптоактивів.

Про інсулін. Фонд державного майна України повідомив про оновлення менеджменту єдиного заводу з виробництва інсуліну країни, "Індар".

Про міст.У Києві розпочали роботи для забезпечення додаткових мостових переправ через Дніпро, перші з'являться вже на початку наступного року.

Про опалення. З понеділка, 2 листопада, Київ розпочне підключення до тепла житлових будинків.

Про банки. Приватбанк, Ощадбанк, Укрексімбанк і "Сенс банк" у третьому кварталі 2026 року сукупно отримали 14,14 млрд грн чистого прибутку проти 23,43 млрд грн за аналогічний період торік, що на 39,6% менше.

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