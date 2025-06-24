Літак до Кім Чен Ина: Москва запустить прямі рейси до Північної Кореї

Між Москвою та Пхеньяном можуть з'явитися регулярні авіарейси, російська авіакомпанія вже подала запит.

Про це пише The Moscow Times.

Російська авіакомпанія Nordwind подала заявку до Росавіації на запуск двох щотижневих регулярних рейсів з Москви до столиці Північної Кореї — Пхеньяна. Відповідна інформація міститься в матеріалах до засідання міжвідомчої комісії з допусків.

Наразі росіяни можуть відвідати КНДР лише спецрейсами північнокорейської авіакомпанії Air Koryo з Владивостока або в складі групових турів на поїзді, які організовує Pegas Touristik. Для цього потрібно заздалегідь оформити візу через акредитоване турагентство.

Переговори про розширення авіасполучення між Росією та КНДР тривають з кінця 2023 року.

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