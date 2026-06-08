НБУ наполягає на потребі розслідувати злочин Орбана щодо захоплення інкасаторів Ощадбанку

Європейська правда

Голова Нацбанку України Андрій Пишний нагадав про необхідність об'єктивного розслідування всіх обставин захоплення інкасаторів і цінностей Ощадбанку та адекватної компенсації за завдану фізичну і моральну шкоду.

Про це йдеться у його дописі у Facebook, передає "Європейська правда".

Голова НБУ підкреслив, що абсолютно стандартна, прозора, відповідно задокументована банківська операція була використана для зухвалого злочинного нападу.

Він також звернув увагу на синхронний вихід після затримання інкасаторів майже ідентичних за змістом постів, автори яких активно просували наративи чи-то колишньої угорської, а, можливо, й російської злочинної влади, формуючи навколо інциденту туман зі своїх хворих домислів та псевдорозслідувань.

"Саме від них ви почули про неправильний маршрут, сербів, неправильного генерала СБУ, корупційне походження коштів "військової мафії", неправильно упаковане золото та інші нісенітниці. Де зараз ці дописувачі? Чому замовчали, не коментують?" – запитує Пишний.

Він висловив побажання, щоб люди пам'ятали авторів цих вкидів.

"Який у них був інтерес, чи знали вони чим займаються, чиї "версії" вони просувають, нехай з'ясовують відповідні органи. Правда має значення", – зазначив голова НБУ.

"Національний банк продовжить взаємодіяти з європейською бюрократією для проведення об'єктивного розслідування всіх обставин та адекватної компенсації за завдану фізичну і моральну шкоду. Ми маємо отримати належну оцінку та вжити адекватних заходів задля уникнення подібних інцидентів у майбутньому", – наголосив він.

Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр минулого тижня обурився результатами розслідування угорських ЗМІ, яке підтвердило, що його попередник, Віктор Орбан, особисто віддав наказ про проведення операції із захоплення українських інкасаторів та майна Ощадбанку у березні.

6 травня угорська сторона повернула Україні гроші та цінності Ощадбанку, які були захоплені у Будапешті у березні. Це відбулось після того, як партія Віктора Орбана "Фідес" програла на виборах.

Детально про безпрецедентний інцидент в Угорщині – у статті "Угорський "гоп-стоп" та мовчання ЄС. Як Орбан узаконив пограбування українців та що буде далі".