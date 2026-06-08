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Новий тиждень – новий рекорд долара: Нацбанк показав курс валют на 9 червня

Семен Рубан — 8 червня, 16:50
Новий тиждень – новий рекорд долара: Нацбанк показав курс валют на 9 червня
Долар встановив п'ятий рекорд за червень
Getty Images

У вівторок, 9 червня, офіційний курс долара до гривні встановить новий історичний рекорд вп'яте за червень і становитиме 44,51 грн.

Про це свідчать дані Національного банку.

Курс євро зменшиться та становитиме 51,35 грн.

Офіційні курси на понеділок 8 червня встановлено на такому рівні:

  • 1 долар США – 44,51 грн (44,35 грн станом на 5 червня);
  • 1 євро – 51,35 грн (51,63 грн станом на 5 червня).
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Нагадаємо:

Попередній історичний максимум долара був встановлений 5 червня – 44,37 грн.

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