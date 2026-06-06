За тиждень Нацбанк продав 766 мільйон доларів

За тиждень з 1 по 5 червня Національний банк України продав на міжбанку 766,49 млн дол, при цьому не купував валюту.

Про це відомо зі статистики НБУ.

За період, з 1 по 5 червня Нацбанк продав на міжбанку 766,49 млн дол, що на 29,53 млн дол менше, ніж минулого тижня. При цьому, за тиждень Нацбанк не купував долари.

З початку 2026 року Нацбанк жодного разу не купував валюту на міжбанку.

2 жовтня 2023 року Національний банк оголосив про перехід від режиму фіксованого курсу. Починаючи з 3 жовтня 2023 року, офіційний курс долара почав змінюватися – вперше з липня 2022 року.

Нагадаємо:

У понеділок, 8 червня, офіційний курс долара до гривні відійде від історичного рекорду і становитиме - 44,35 грн.