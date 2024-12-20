Найбільший НПЗ на півдні Росії зупинився після удару українських дронів

Новошахтинський завод із переробки нафтопродуктів, який є найбільшим на півдні Росії, зупинив обидві установки первинної переробки нафти внаслідок атаки українських дронів.

Про це пише The Moscow Times із посиланням на Reuters.

Зазначається, що єдиний завод в Ростовській області потужністю 5,6 млн тонн нафти на рік у ніч проти 19 грудня зазнав атаки українських безпілотників, після чого на підприємстві виникла велика пожежа.

Під ударом опинилася установка АВТ-2,5-2 продуктивністю 7,14 тис. тонн на добу, на яку припадає 50% потужності заводу. Внаслідок цього її довелося аварійно відключити, кажуть співрозмовники агентства.

Також, за їхніми словами, сталося займання нафтопродуктового резервуару і було зупинено другу установку первинної переробки аналогічної потужності – 7,14 тис. тонн на добу.

Запущений у 2009 році який став першим великим НПЗ, побудованим у Росії з нуля за останні 30 років, Новошахтинський завод зупинив виробництво втретє з початку року.

Вперше він піддався атаці дронів у березні, потім у червні. В результаті обсяги випуску на НПЗ різко знизилися: за січень–жовтень він переробив 2,7 млн тонн нафти проти 4,8 млн тонн за минулий рік.

Загалом за січень-грудень російські НПЗ втратили 41,1 млн тонн, або 13% потужностей через простої, викликані атаками БПЛА і складнощами з ремонтом через західні санкції.

Нагадаємо:

Раніше Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив атку на Новошахтинський НПЗ у Ростовській області. Зазначалося, що він використовується для забезпечення потреб ворожих збройних сил.

Щонайменше три російські нафтопереробні заводи були змушені зупинити переробку або скоротити обсяги виробництва через значні збитки на тлі обмеження експорту, росту цін на нафту і високих витрат на кредити.