Трамп заявив про розмінування Ормузу і пригрозив знищити усіх, хто його знову замінує

Президент США Дональд Трамп заявив, що всі міни в міжнародних водах Ормузької протоки знешкодили, і пригрозив знищувати судна та катери, які встановлюватимуть нові.

Про це пише Reuters.

За словами президента США, про завершення розмінування йому повідомили американські Військово-морські сили. Іран попередили, що судна, які спробують встановити нові міни, "негайно та систематично знищуватимуть".

Трамп також заявив, що Космічні сили США стежать "за кожним квадратним дюймом" протоки. "Політика нульової толерантності до встановлення мін діє в повному обсязі", — написав він.

США та Іран уже кілька тижнів не завдають авіаударів по військових об'єктах одне одного. Напади на судна в Ормузькій протоці при цьому тривають, поки сторони змагаються за контроль над морським маршрутом.

За попередніми даними Vortexa, у понеділок через протоку перевозили близько 5 млн барелів нафти на добу — приблизно чверть довоєнного обсягу. До початку війни цей маршрут пропускав понад 20 млн барелів на добу, або близько п'ятої частини світового споживання.

Нагадаємо:

Наприкінці травня США та Іран домовилися про відкриття Ормузької протоки. Іран мав прибрати міни, а Вашингтон — зняти блокаду, проте угода потребувала схвалення Трампа.

У червні біля Ормузької протоки виявили міну, після чого судна закликали проходити район із підвищеною обережністю.