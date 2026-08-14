Нафта відреагувала на погрози США щодо блокади Ірану

Ціни на нафту в п'ятницю майже не змінилися після погрози США безстроково зберігати морську блокаду Ірану.

Про це повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на Brent подорожчали на 1 цент, до $87,08 за барель. Американська WTI зросла на 6 центів, до $81,31. Обидва сорти можуть завершити тиждень зростанням приблизно на 4%.

Підтримку цінам дала заява Вашингтона про готовність безстроково зберігати морську блокаду Ірану та посилювати економічний тиск на Тегеран. Міністр фінансів США Скотт Бессент анонсував нові заходи економічної ізоляції вже наступного тижня.

Погроза пролунала, коли Іран обмежує рух через Ормузьку протоку. До початку конфлікту цим маршрутом проходило близько 20% світових поставок нафти. Представник Ірану Хоссейн Таеб заявив, що протока перебуває під контролем Тегерана.

Геополітичний ризик допоміг нафті стабілізуватися після падіння більш ніж на 2% напередодні. На ціни тиснули знижені прогнози попиту від ОПЕК та Міжнародного енергетичного агентства, а також найбільше за понад три з половиною роки тижневе зростання запасів нафти у США.

За оцінкою головного аналітика KCM Тіма Вотерера, ці чинники врівноважують один одного: ризик перебоїв підтримує ринок, а слабший попит стримує подальше подорожчання.

Нагадаємо:

У червні 2025 року ціни на нафту підскочили після ударів Ізраїлю по Ірану. Трейдери побоювалися, що Тегеран може перекрити Ормузьку протоку та зупинити частину постачань із Близького Сходу.

Згодом нафта подешевшала більш ніж на 4%, коли удар Ірану по американських військових об'єктах у Катарі виявився менш масштабним, ніж очікував ринок, а ризик закриття протоки знизився.