Нафта відреагувала на глухий кут навколо Ірану

Ціни на нафту зростають п'яту сесію поспіль через побоювання, що затягування війни США та Ізраїлю проти Ірану й надалі обмежуватиме постачання з Близького Сходу.

Про це пише Reuters.

Жовтневі ф'ючерси на Brent подорожчали на 0,38% – до $91,97 за барель. Вереснева WTI, термін дії контракту на яку спливає у четвер, зросла до $86 за барель. Активніший жовтневий контракт подорожчав на 0,45% – до $84,77.

У середу обидва еталонні сорти завершили торги на найвищих рівнях із 24 липня. Ринок підтримують перебої з постачанням і невизначеність навколо Ормузької протоки.

Президент США Дональд Трамп заявляє, що протока відкрита, тоді як Іран наполягає, що вона залишається закритою. У середу рух суден через Ормуз не зріс, а потоки залишаються значно нижчими за довоєнні. До початку війни через протоку проходили обсяги нафти, еквівалентні приблизно п'ятій частині світового споживання.

Додатковим фактором стало рішення Об'єднаних Арабських Еміратів призупинити всі фінансові та економічні операції з Іраном до подальшого повідомлення.

Війна вже позначається і на ринку пального. Запаси дистилятів у США, зокрема дизелю та пічного палива, минулого тижня скоротилися третій тиждень поспіль. Водночас запаси сирої нафти несподівано зросли на 4,4 млн барелів проти очікуваного скорочення на 600 тис. барелів.

Нагадаємо:

18 серпня Дональд Трамп заявив, що переговори з Іраном не ведуться, тоді як Тегеран заявив, що Ормузька протока залишатиметься закритою до виконання його вимог.