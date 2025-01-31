Нафта дорожчає після погроз Трампа запровадити мита для Мексики та Канади

Ціни на нафту зросли в п’ятницю, 31 січня, оскільки ринки зважили загрозу введення мит президентом США Дональдом Трампом для Мексики та Канади, які можуть набути чинності цими вихідними.

Про це повідомляє Reuters.

Березневий ф’ючерс на нафту марки Brent, термін дії якого закінчується в п’ятницю, піднявся на 61 цент до 77,48 долара за барель. Більш активний квітневий контракт коштував $76,37 за барель, що на 48 центів більше.

Американська нафта WTI (West Texas Intermediate) подорожчала на 65 центів до 73,38 долара.

За тиждень Brent може подешевшати на 1,3%, а WTI - на 1,69%.

За словами аналітика ANZ Bank Деніела Хайнса, інвестори розглядають ймовірність запровадження тарифів США разом із серією розпоряджень і політичних заяв.

Трамп пригрозив уже в суботу запровадити 25% мито на канадський і мексиканський експорт до Сполучених Штатів, якщо ці дві країни не припинять постачання фентанілу через кордони США.

Незрозуміло, чи включатимуть тарифи сиру нафту. У четвер Трамп заявив, що незабаром вирішить, чи виключати імпорт канадської та мексиканської нафти з тарифів.

Підвищений ризик перебоїв у постачанні через зовнішню політику нової адміністрації Трампа утримує ціни на високому рівні, сказав Хайнс.

Ринок буде стежити за майбутнім засіданням ОПЕК+, запланованим на 3 лютого, оскільки нещодавні санкції США щодо російської нафти позбавили світ постачання більш як мільйона барелів, що, можливо, змусило групу виробників переглянути свої плани видобутку, сказала Пріянка Сачдева, старший ринковий аналітик Phillip Nova.

Міністр енергетики Казахстану заявив у середу, що група має намір обговорити плани Трампа збільшити видобуток нафти в США та прийняти спільну позицію з цього питання на зустрічі наступного тижня.

Нагадаємо:

Казахстан ухвалить остаточне рішення про скорочення видобутку нафти після спільної зустрічі ОПЕК+, яка відбудеться 3 лютого на тлі заклику президента США Дональда Трампа до зниження цін на нафту.

Президент США Дональд Трамп висловив готовність до кінця дня четверга прийняти рішення про запровадження 25% мита на імпорт нафти з Канади й Мексики, який може набути чинності 1 лютого.