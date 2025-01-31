Нефть дорожает после угроз Трампа ввести пошлины для Мексики и Канады

Цены на нефть выросли в пятницу, 31 января, поскольку рынки взвесили угрозу введения пошлин президентом США Дональдом Трампом для Мексики и Канады, которые могут вступить в силу в эти выходные.

Об этом сообщает Reuters.

Мартовский фьючерс на нефть марки Brent, срок действия которого истекает в пятницу, поднялся на 61 цент до 77,48 доллара за баррель. Более активный апрельский контракт стоил $76,37 за баррель, что на 48 центов больше.

Американская нефть WTI (West Texas Intermediate) подорожала на 65 центов до 73,38 доллара.

За неделю Brent может подешеветь на 1,3%, а WTI - на 1,69%.

По словам аналитика ANZ Bank Дэниела Хайнса, инвесторы рассматривают вероятность введения тарифов США вместе с серией распоряжений и политических заявлений.

Трамп пригрозил уже в субботу ввести 25% пошлину на канадский и мексиканский экспорт в Соединенные Штаты, если эти две страны не прекратят поставки фентанила через границы США.

Неясно, будут ли включать тарифы сырую нефть. В четверг Трамп заявил, что вскоре решит, исключать ли импорт канадской и мексиканской нефти из тарифов.

Повышенный риск перебоев в поставках из-за внешней политики новой администрации Трампа удерживает цены на высоком уровне, сказал Хайнс.

Рынок будет следить за предстоящим заседанием ОПЕК+, запланированным на 3 февраля, поскольку недавние санкции США в отношении российской нефти лишили мир поставок более миллиона баррелей, что, возможно, заставило группу производителей пересмотреть свои планы добычи, сказала Приянка Сачдева, старший рыночный аналитик Phillip Nova.

Министр энергетики Казахстана заявил в среду, что группа намерена обсудить планы Трампа увеличить добычу нефти в США и принять совместную позицию по этому вопросу на встрече на следующей неделе.

Напомним:

Казахстан примет окончательное решение о сокращении добычи нефти после совместной встречи ОПЕК+, которая состоится 3 февраля на фоне призыва президента США Дональда Трампа к снижению цен на нефть.

Президент США Дональд Трамп выразил готовность до конца дня четверга принять решение о введении 25% пошлины на импорт нефти из Канады и Мексики, которая может вступить в силу 1 февраля.