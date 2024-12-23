Нафта дорожчає на тлі даних про інфляцію в США

Ціни на нафту зросли в понеділок, 23 грудня, на тлі нижчих ніж очікувалося даних щодо інфляції в США, хоча перспективи надлишку пропозиції наступного року негативно впливають на ринок.

Про це повідомляє Reuters.

Ціни на нафту Brent зросли на 36 центів, або 0,5%, до 73,30 доларів за барель. Ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate подорожчали на 39 центів, або 0,6%, до 69,85 доларів за барель.

«Ризиковані активи, включаючи ф’ючерси на акції США та сиру нафту, розпочали тиждень на міцнішій основі», — сказав аналітик IG Markets Тоні Сикамор, додавши, що більш низькі дані про інфляцію допомогли пом’якшити занепокоєння після різкого зниження ставки Федеральною резервною системою.

Минулого тижня обидва контрольні показники нафти знизилися більш як на 2% через занепокоєння щодо глобального економічного зростання та попиту на нафту після того, як центральний банк США висловив обережність щодо подальшого послаблення монетарної політики. Дослідження провідного азіатського нафтопереробника Sinopec, яке вказує на пік споживання нафти в Китаї в 2027 році, також вплинуло на ціни.

Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами США (CFTC) повідомила в п’ятницю, що за тиждень до 17 грудня фінансові менеджери підвищили свої нетто-довгі позиції по ф’ючерсах і опціонах на американську нафту.

Занепокоєння щодо європейських поставок зменшилися після повідомлень про відновлення роботи трубопроводу «Дружба» , який відправляє російську та казахстанську нафту до Угорщини, Словаччини, Чехії та Німеччини, після зупинки в четвер через технічні проблеми на російській насосній станції.

Відвантаження відновлено в суботу, повідомляє білоруське державне інформаційне агентство БелТА. У неділю міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що постачання «Дружби» в країну відновлено.

До зупинки трубопровід транспортував 300 тис. барелів нафти на день.

Минулого тижня в США кількість працюючих нафтових вишок зросла на одну до 483, що є найвищим показником з вересня, повідомляє Baker Hughes у п’ятницю.

Нагадаємо:

Ціни на нафту впали у п’ятницю, 20 грудня, через занепокоєння можливим зростанням попиту 2025 року, особливо в Китаї, який є головним імпортером нафти, що призвело до того, що світові контрольні показники нафти наприкінці тижня опустяться майже на 3%.