Нафта дешевшає через занепокоєння зростанням попиту та міцний долар

Ціни на нафту впали у п’ятницю, 20 грудня, через занепокоєння можливим зростанням попиту 2025 року, особливо в Китаї, який є головним імпортером нафти, що призвело до того, що світові контрольні показники нафти наприкінці тижня опустяться майже на 3%.

Про це повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на нафту Brent упали на 41 цент, або 0,56%, до $72,47 за барель на 04:20 GMT. Ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate впали на 39 центів, або 0,56%, до $68,99 за барель.

Як пише Reuters, китайський державний нафтопереробний завод (НПЗ) Sinopec заявив у своєму річному енергетичному прогнозі, опублікованому в четвер, що імпорт сирої нафти в Китай може досягти піку вже 2025 року, а споживання нафти в країні досягне піку на 2027 рік, оскільки попит на дизельне пальне й бензин слабшає.

«Еталонні ціни на сиру нафту перебувають у тривалій фазі консолідації, оскільки ринок рухається до кінця року через невизначеність зростання попиту на нафту», — сказав Емріл Джаміль, старший спеціаліст з досліджень LSEG.

Він зазначив, що ОПЕК+ вимагатиме дисципліни пропозиції, щоб підняти ціни й заспокоїти ринок, який нервує через постійні перегляди прогнозу зростання попиту. Організація країн-експортерів нафти та її союзники, разом відомі як ОПЕК+, нещодавно знизили свій прогноз зростання світового попиту на нафту 2024 року п’ятий місяць поспіль.

Тим часом зростання долара до дворічного максимуму також вплинуло на ціни на нафту після того, як Федеральна резервна система (ФРС) повідомила, що буде обережно знижувати процентні ставки 2025 року.

Зміцнення долара робить нафту дорожчою для власників інших валют, тоді як повільні темпи зниження ставок можуть сповільнити економічне зростання й зменшити попит на нафту.

JP Morgan прогнозує, що ринок нафти рухається від рівноваги 2024 року до надлишку в 1,2 млн барелів на день (б/д) 2025 року, оскільки банк прогнозує збільшення зростання поза ОПЕК+ на 1,8 млн б/д 2025 року, а видобуток ОПЕК залишиться на поточному рівні.

Водночас, країни G7 розглядають способи посилити обмеження цін на російську нафту, наприклад, шляхом прямої заборони або зниження порогу ціни, повідомляє Bloomberg у четвер.

Росія ухилилася від ліміту в $60 за барель, запровадженого 2022 року, використовуючи свій «тіньовий» флот кораблів, проти яких ЄС і Британія останніми днями застосували нові санкції.