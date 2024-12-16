Нафта дешевшає з цінового максимуму за кілька тижнів

Ф'ючерси на нафту знизились з найвищих рівнів за останні кілька тижнів, оскільки інвестори очікували на засідання Федерального резерву, яке відбудеться пізніше цього тижня, щоб дізнатись про подальше зниження ставок.

Про це пише Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 21 цент, або на 0,3%, до 74,28 долара за барель після того, як в п'ятницю встановилися на найвищому рівні з 22 листопада.

Однак падіння було обмежене побоюваннями щодо перебоїв у постачанні нафти в разі запровадження нових санкцій США проти основних постачальників - Росії та Ірану.

Американська нафта марки West Texas Intermediate подешевшала на 30 центів, або на 0,4%, до 70,99 долара за барель після того, як на попередній сесії досягла найвищого рівня з 7 листопада.

Ціни на нафту були підтримані новими санкціями ЄС щодо російської нафти минулого тижня і очікуваннями посилення санкцій щодо іранських поставок, зазначає ринковий аналітик ІГ Тоні Сикамор в своїй записці.

Міністр фінансів США Джанет Йеллен заявила в п'ятницю агентству Reuters, що США розглядають можливість введення подальших санкцій проти танкерів "темного флоту" і не виключають введення санкцій проти китайських банків, оскільки вони прагнуть зменшити доходи Росії від продажу нафти і обмежити доступ до іноземних поставок для підтримки війни в Україні.

Нові санкції США проти компаній, що торгують іранською нафтою, вже призвели до того, що ціни на нафту, яка продається в Китай, зросли до найвищого рівня за останні роки. Очікується, що нова адміністрація Трампа посилить тиск на Іран.

Нагадаємо:

Російська державна нафтова компанія "Роснефть" погодилася постачати майже 500 000 барелів на добу (б/д) нафти індійському приватному нафтопереробному заводу Reliance в рамках найбільшої в історії енергетичної угоди між двома країнами.