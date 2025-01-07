Нафта дешевшає після тижневого зростання: зникає оптимізм щодо попиту

Ціни на нафту знизилися 7 січня, продовживши падіння на другу сесію поспіль після зростання минулого тижня, хоча занепокоєння скороченням постачань з Росії й Ірану на тлі розширення санкцій Заходу зупинили втрати.

Про це пише Reuters.

Ф'ючерси на Brent знизилися на 8 центів, або 0,1%, до $76,22 за барель, тоді як американська нафта West Texas Intermediate (WTI) впала на 15 центів, або 0,19%, до $73,42.

Як пише Reuters, обидва контрольні показники впали у понеділок після п’ятиденного зростання минулого тижня і встановилися на найвищих рівнях з жовтня у п’ятницю на тлі очікувань більшого фіскального стимулювання для пожвавлення економіки Китаю, що похитнулася.

«Слабкість цього тижня, ймовірно, пов’язана з технічною корекцією, оскільки трейдери реагують на більш м’які економічні дані в усьому світі, що підриває оптимізм, який спостерігався раніше», — сказала Пріянка Сачдева, старший ринковий аналітик Phillip Nova, посилаючись на ведмежі економічні новини з США й Німеччини.

Також на ціни на нафту впливає зростання пропозиції з країн, які не входять в ОПЕК, що у поєднанні зі слабким попитом з боку Китаю, як очікується, сприятиме забезпеченню ринку нафти цього року.

Цього тижня учасники ринку очікують на додаткові дані, як-от грудневий звіт про заробітну плату у несільськогосподарському секторі США в п’ятницю, щоб дізнатися про політику процентних ставок у США й перспективи попиту на нафту.

«Рух зростання цін на сиру нафту, схоже, вичерпується, — пишуть аналітики ING у примітці. — Хоча на фізичному ринку відбулося певне обмеження, фундаментальні показники до 2025 року все ще будуть комфортними, що має перекрити зростання».

Проте занепокоєння скороченням постачань з росії й Ірану на тлі санкцій утримало ціни на нафту на нижньому рівні.

Невизначеність призвела до підвищення попиту на близькосхідну нафту, що позначилося на лютневому підвищенні цін на нафту у Саудівській Аравії до Азії, що стало першим таким зростанням за три місяці.