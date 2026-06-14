На кордоні з Польщею від завтра будуть затримки руху транспорту через ремонт

На кордоні з Польщею будуть затримки руху

Із 15 червня у польському пункті пропуску "Медика" розпочинаються ремонтні роботи на смугах руху, призначених для оформлення автобусів на вʼїзд до Республіки Польща (виїзд з України).

Про це повідомляє Західне управління Держприкордонслужби.

За інформацією польської сторони, автобусне сполучення не припинятиметься, однак оформлення та пропуск автобусів здійснюватимуться зі затримками. Орієнтовна пропускна спроможність може становити до 8 автобусів упродовж 12 годин.

"Шегині - Медика" є одним із найзавантаженіших пунктів пропуску на українсько-польському кордоні та щоденно забезпечує значний обсяг міжнародних пасажирських перевезень автобусним і легковим транспортом", – заявили у ДПС.

Обмеження триватимуть до листопада 2027 року.

Нагадаємо:

Автобусний рух через пункт пропуску "Шегині–Медика" влітку не обмежуватимуть, як це планувалося раніше: Україна домовилась з Польщею про відтермінування таких обмежень.