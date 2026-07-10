У Краснодарському краї РФ під атаку дронів знову потрапив Ільський НПЗ
В ніч на 10 липня нафтопереробний завод Ільський, що у Краснодарському краї, потрапив під атаку безпілотників.
Джерело: Exilenova+
Деталі: Як повідомили моніторинги, в станиці Ільській Сєверського району Краснодарського краю зафіксували удар по підприємству. Місцеві мешканці опублікували відео, що свідчать про можливе влучання по території заводу.
Масштаби ураження наразі уточнюються. Місцева влада офіціних заяв теж не робила наразі.
Довідково: Ільський нафтопереробний завод є одним з найбільших підприємств нафтової галузі на півдні РФ і відіграє важливу роль у виробництві нафтопродуктів. Сумарна потужність установок первинної переробки становить 6,6 млн тонн нафти на рік. Підприємство задіяне в забезпеченні армії окупантів.
Що передувало:
- Ільський НПЗ неодноразово ставав ціллю атак, що призводило до тимчасового припинення його роботи.
- У ніч на 2 червня безпілотники атакували Краснодарський край РФ. Після удару на території Ільського нафтопереробного заводу спалахнула пожежа.
- У ніч на 17 лютого Сили оборони уразили нафтопереробний завод "Ільський" у Краснодарському краї РФ, а також логістичні об'єкти та живу силу на окупованих територіях.
- Перед цим оперштаб Краснодарського краю, російські пабліки та моніторингові канали повідомляли, що у ніч на 17 лютого дрони атакували низку об'єктів у РФ, зокрема Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї, де внаслідок влучання виникла масштабна пожежа.