Москва відчула дефіцит бензину: на окремих АЗС ціни злетіли на 10 рублів

У Москві за підсумками минулого тижня різко зросли ціни на пальне, а на окремих приватних АЗС бензин і дизель подорожчали більш ніж на 10 рублів за літр.

Про це повідомляє російський "Интерфакс".

Найбільший стрибок зафіксували в мережі "НефтьМагистраль": Аи-92 подорожчав на 13,59 руб. за літр, Аи-95 — на 13,7 руб., дизпальне — на 11,29 руб - до 85,99, 94,99 та 99,99 руб. відповідно . У мережі "Транс-АЗС" ціни зросли приблизно на 1 руб. за літр.

На заправках великих нафтових компаній зростання було значно слабшим — від 5 до 30 копійок за літр. Однак загальна динаміка показує прискорення росту цін. Бензин у РФ з початку року до 15 червня подорожчав на 6,61% (або 4,5 руб), тоді як загальна інфляція за цей період становила 3,68%.

Російська нафтопереробка навесні та влітку 2026 року стикається з так званими "позаплановими ремонтами". Так російські пропагандисти називають серію атак дронів України по найбільших НПЗ РФ.

Нагадаємо:

Росія вперше за довгий час почала імпортувати бензин морем, щоб закрити дефіцит пального після українських ударів по нафтопереробних заводах.

18 червня українські безпілотники прорвали ешелоновану протиповітряну оборону російської столиці та уразили Московський нафтопереробний завод у Капотні, внаслідок чого на підприємстві спалахнула масштабна пожежа.