Майже третина валютної виручки компаній з РФ застрягла за кордоном через нові санкції США

Російські експортери через посилення санкцій США проти банківського сектору РФ можуть залишити за кордоном до 30% валютної виручки.

Про це пише РБК із посиланням на MoneyRoo.

Підприємці вказують, що це суттєво ускладнює фінансовий стан компаній, обмежуючи їхню здатність проводити подальші операції, зокрема імпортні закупівлі.

Особливо відчутні ці труднощі для компаній, які займаються сировинним експортом і постачанням високотехнологічного обладнання.

Зазначається, що основні проблеми виникають під час розрахунків із партнерами в країнах, де широко використовується долар США, або через банки, що тісно співпрацюють з американськими фінансовими установами.

Якщо російський банк перебуває під санкціями США (внесений до списку SDN), компаніям доводиться звертатися до інших банків, які ще не підпали під обмеження. Однак навіть у таких випадках іноземні банки часто блокують платежі через побоювання секторних санкцій.

Затримки в поверненні валютної виручки гальмують імпорт до Росії, змушуючи експортерів обмежувати розрахунки з контрагентами. У відповідь на це компанії все частіше користуються послугами платіжних агентів, попит на яких зріс на 10-20%.

У повідомленні додають, що водночас транзакційні витрати помітно збільшилися, досягаючи 5-20% через комісії, валютні ризики та інші додаткові витрати.