Маск створив своє місто у Техасі

Виборці в Південному Техасі переважною більшістю голосів схвалили рішення про створення міста Старбас навколо полігону SpaceX, який очолять менеджери компанії.

Про це повідомляє Bloomberg.

Starbase, новостворене місто на території штаб-квартири SpaceX.

Згідно з результатами, опублікованими на сайті окружних виборів, жителі віддаленої громади, що оточує місце запуску ракет і штаб-квартиру SpaceX, з перевагою у 212 голосів проти 6, переконливо проголосували за приєднання до міста.

Водночас виборці також затвердили перших виборних посадових осіб міста, усі троє з яких є нинішніми або колишніми працівниками SpaceX і балотувалися без жодної опозиції.

Практично всі мешканці території площею 1,45 квадратної милі є працівниками величезного виробничого підприємства Маска, що домінує в прибережному містечку, або членами їхніх родин.

У SpaceX кажуть, що компанія не змогла забезпечити достатню кількість житла для сотень робітників, які хочуть жити поруч із її штаб-квартирою. Нещодавня спроба побудувати більше таунхаусів була відхилена округом.

Близько 260 співробітників SpaceX живуть в анклаві на південній околиці Техасу; їхні партнери та сім'ї наближають загальну кількість населення до 500 осіб. Ще 3100 працівників приїжджають на роботу з Браунсвілля, найближчого великого міста, або з інших населених пунктів.

Місто подекуди має вигляд декорацій до науково-фантастичного фільму, з футуристичними виробничими потужностями, акуратними рядами майже однакових будинків і масивним бронзовим погруддям Ілона Маска.