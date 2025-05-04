Маск создал свой город в Техасе

Избиратели в Южном Техасе подавляющим большинством голосов одобрили решение о создании города Старбас вокруг полигона SpaceX, который возглавят менеджеры компании.

Об этом сообщает Bloomberg.

Starbase, новосозданный город на территории штаб-квартиры SpaceX.

Согласно результатам, опубликованным на сайте окружных выборов, жители отдаленной общины, окружающей место запуска ракет и штаб-квартиру SpaceX, с перевесом в 212 голосов против 6, убедительно проголосовали за присоединение к городу.

В то же время избиратели также утвердили первых выборных должностных лиц города, все трое из которых являются нынешними или бывшими работниками SpaceX и баллотировались без всякой оппозиции.

Практически все жители территории площадью 1,45 квадратной мили являются работниками огромного производственного предприятия Маска, которое доминирует в прибрежном городке, или членами их семей.

В SpaceX говорят, что компания не смогла обеспечить достаточное количество жилья для сотен рабочих, которые хотят жить рядом с ее штаб-квартирой. Недавняя попытка построить больше таунхаусов была отклонена округом.

Около 260 сотрудников SpaceX живут в анклаве на южной окраине Техаса; их партнеры и семьи приближают общее количество населения к 500 человек. Еще 3100 работников приезжают на работу из Браунсвилля, ближайшего крупного города, или из других населенных пунктов.

Город местами выглядит как декорации к научно-фантастическому фильму, с футуристическими производственными мощностями, аккуратными рядами почти одинаковых домов и массивным бронзовым бюстом Илона Маска.