Маск заявив, що до 2030 року SpaceX може принести 1 трильйон доларів доходу

Маск розповів, що за пару років SpaceX може принести космічну суму

Перший у світі трильйонер, американець Ілон Маск заявив, що його ракетна компанія SpaceX може принести 1 трильйон доларів доходу до 2030 року.

Про це повідомляє Reuters.

Маск зробив цю заяву через два дні після виходу компанії на біржу, коли її ринкова вартість перевищила 2 трильйони доларів.

"І я був би здивований, якби дохід у 2031 році не перевищив 1 трильйон доларів", – написав він у своїй соціальній мережі X, відповідаючи журналісту та фінансовому оглядачеві Джону Ерліхману.

У п'ятницю SpaceX стала шостою за величиною компанією США, закріпивши статус Маска як першого у світі трильйонера.

Однак компанія все ще заробляє набагато менше, ніж технологічні гіганти з подібною оцінкою, такі як Broadcom та Amazon.com.

У 2025 році дохід SpaceX зріс до 18,67 млрд доларів з 14,02 млрд доларів роком раніше, але компанія перейшла до чистого збитку в розмірі 4,94 млрд доларів з прибутку в 791 млн доларів.

Деякі аналітики з Уолл-стріт обережно ставляться до зростання компанії.

За оцінками Goldman, дохід SpaceX перевищить 470 млрд доларів у 2030 році, тоді як Morgan Stanley прогнозує, що він сягне майже 330 млрд доларів.

Нагадаємо:

Акції інвестиційної компанії саудівського принца Аль-Валіда бін Талала зросли після біржового дебюту SpaceX, який підняв вартість її частки в компанії Ілона Маска майже до $7 млрд.