Маск завдяки IPO перетворив зварювальників SpaceX на мільйонерів

IPO SpaceX створило понад 4400 нових мільйонерів серед нинішніх і колишніх працівників компанії — від інженерів до зварювальників і персоналу їдальні.

Про це повідомляє The Economic Times.

Працівники роками накопичували акції SpaceX, поки компанія перетворювалася з ризикованого стартапу на аерокосмічного гіганта вартістю у кілька трильйонів доларів. За оцінками, близько 400 працівників тепер володіють частками вартістю понад $100 млн.

Одним із прикладів називають Хуана Ернандеса, який іммігрував із Мексики і у 2015 році приєднався до SpaceX як зварювальник-підрядник із оплатою близько $28 на годину. Замість лише грошової компенсації він отримав акції компанії, а згодом докуповував їх через відрахування із зарплати. Зараз його частка, за повідомленнями, коштує близько $900 тис.

Лістинг SpaceX називають одним із найбільших IPO в історії Wall Street. Він збільшив статки Ілона Маска і водночас став однією з найбільших подій зі створення добробуту для працівників в історії корпоративного сектору.

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Нагадаємо:

Ілон Маск став першим у світі трильйонером після того, як SpaceX залучила рекордні $75 млрд під час IPO.

Акції SpaceX підскочили на понад 20% під час дебюту на біржі Nasdaq у п'ятницю, що підвищило ринкову капіталізацію компанії до понад 2 трильйонів доларів.