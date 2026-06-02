SpaceX має стати девʼятою найдорожчою компанією світу після IPO

SpaceX, компанія Ілона Маска, що займається ракетами та супутниками, планує залучити щонайменше 75 млрд доларів у рамках рекордного первинного публічного розміщення акцій, після попередніх зустрічей з інвесторами компанія зазначила, що прагне досягти оцінки в 1,75 трлн доларів.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.

Розміщення акцій SpaceX включає опцію "гріншу". Опція "гріншу" надає андеррайтерам право продавати додаткові акції, якщо попит інвесторів перевищить очікування.

Як раніше повідомляло Reuters, роудшоу для IPO має розпочатися у четвер 4 червня. Джерела застерегли, що плани, включаючи обсяг залучених коштів, можуть змінитися в міру проведення зустрічей з інвесторами.

IPO надасть публічним інвесторам рідкісну можливість долучитися до реалізації бачення Маска щодо космосу, супутникового зв'язку та штучного інтелекту через SpaceX, яка стала перлиною бізнес-імперії найбагатшої людини світу.

Очікується, що IPO буде структуровано як повністю первинне розміщення, що означає, що всі надходження підуть компанії, а не існуючим акціонерам, повідомили джерела.

Нагадаємо:

SpaceX запустила оновлений Starship і повернула його на Землю неушкодженим під час успішного випробування ракети, яка має стати основою первинного розміщення акцій на $1,75 трлн наступного місяця, а колись — і амбіцій Ілона Маска дістатися Марса.