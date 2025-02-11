Маск предлагает купить OpenAI за 97,4 миллиарда долларов - СМИ

Илон Маск предложил купить OpenAI, материнскую компанию ChatGPT, за 97,4 миллиарда долларов.

Об этом пишет CNN.

Как отмечает издание, Маск давно враждует с генеральным директором OpenAI Сэмом Альтманом и подал ряд судебных дел против компании и Альтмана, утверждая, что компания искусственного интеллекта и ее руководство неправильно представили OpenAI как филантропическую компанию. Маск считает, что OpenAI нарушил свой учредительный устав, стремясь получить прибыль с помощью своих инструментов ИИ.

Отмечается, что OpenAI управляется некоммерческой организацией, которая контролирует организацию под названием OpenAI LP, коммерческую компанию, которая существует в структуре более крупной компании. Эта коммерческая компания всего за несколько лет превратила OpenAI из фактически ничтожной стоимости в около 100 миллиардов долларов, и Альтмана в основном считают ключом к успеху компании.

На предложение Маска Альтман уже отреагировал.

"Нет, спасибо, но мы купим twitter за 9,74 миллиарда долларов, если вы хотите", - написал он.

Напомним:

OpenAI уже находится на финальной стадии разработки собственного чипа для искусственного интеллекта и в течение нескольких следующих месяцев планирует начать производство с TSMC.